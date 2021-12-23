ФОТО. «Моя лучшая половина». Соломон отдыхает со своей девушкой

Пара проводит отпуск в Дубае

  • 23.12.2021 17:58
  • 2440 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. «Моя лучшая половина». Соломон отдыхает со своей девушкой
© Instagram. Манор Соломон

22-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля Манор Соломон перед второй частью сезона отдыхает в Дубае со своей девушкой Даной Вошиной.

«Моя лучшая половина», — прокомментировала Дана совместное фото с Манором.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник — Instagram

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 23.12.2021 19:12
    0
    Гарненька дівчинка, не зіпсована іпмлантами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности