ФОТО. «Моя лучшая половина». Соломон отдыхает со своей девушкой

22-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля Манор Соломон перед второй частью сезона отдыхает в Дубае со своей девушкой Даной Вошиной.

«Моя лучшая половина», — прокомментировала Дана совместное фото с Манором.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.