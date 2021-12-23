ФОТО. «Моя лучшая половина». Соломон отдыхает со своей девушкой

22-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля Манор Соломон перед второй частью сезона отдыхает в Дубае со своей девушкой Даной Вошиной.
«Моя лучшая половина», — прокомментировала Дана совместное фото с Манором.
В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 26 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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