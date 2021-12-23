Без покупок. Ливерпуль не выйдет на трансферный рынок в январе

Английский «Ливерпуль», который длительное время будет вынужден обходиться без Мохамеда Салаха и Садио Мане из-за их участия в Кубке африканских наций, не будет подписывать новых игроков в январе.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп и правление клуба заняты планированием летней трансферной кампании.
Кубок африканских наций состоится с 9 января по 6 февраля 2022 года.
Источник — ESPN
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