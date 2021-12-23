Без покупок. Ливерпуль не выйдет на трансферный рынок в январе

Английский «Ливерпуль», который длительное время будет вынужден обходиться без Мохамеда Салаха и Садио Мане из-за их участия в Кубке африканских наций, не будет подписывать новых игроков в январе.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп и правление клуба заняты планированием летней трансферной кампании.

Кубок африканских наций состоится с 9 января по 6 февраля 2022 года.