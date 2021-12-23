Гвардиола недоволен календарем. Наставник Ман Сити заговорил о забастовке

Тренер не знает, как заставить АПЛ прислушаться

  • 23.12.2021 17:29
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Гвардиола недоволен календарем. Наставник Ман Сити заговорил о забастовке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает говорить о том, что и АПЛ, и другие турниры имеют слишком загруженный календарь, а чиновников интересуют только деньги.

«Возможно, игрокам и тренерам стоит устроить забастовку? Словами этот вопрос точно не решить. Для ФИФА, для АПЛ, для трансляторов важны только деньги, а не здоровье игроков».

«Почему в большинстве чемпионатов разрешили 5 замен, а в АПЛ все еще только 3 замены? Какие здесь аргументы, что нельзя это изменить», - сказал Гвардиола.

При этом наставник заявил, что сомневается в вероятности забастовки.

Источник — BBC

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