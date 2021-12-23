ФОТО. Не Мальдивы. Футболист Александрии отправился в экзотическую страну

29-летний украинский левый защитник «Металлиста» Андрей Цуриков, который выступает за «Александрию» на правах аренды, перед стартом второй части сезона отдыхает в Мексике.
Фото на фоне пирамиды майя Андрей опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Цуриков провел за «Александрию» 18 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Источник — Instagram
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