ФОТО. Не Мальдивы. Футболист Александрии отправился в экзотическую страну

Андрей Цуриков проводит отпуск в Мексике

  • 23.12.2021 16:21
  • 1431 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Не Мальдивы. Футболист Александрии отправился в экзотическую страну
© ФК Александрия. Андрей Цуриков

29-летний украинский левый защитник «Металлиста» Андрей Цуриков, который выступает за «Александрию» на правах аренды, перед стартом второй части сезона отдыхает в Мексике.

Фото на фоне пирамиды майя Андрей опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Цуриков провел за «Александрию» 18 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.12.2021 16:57
    +1
    У Андрея нету эскордницы?
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    StrikeX
    online
    StrikeX, 23.12.2021 16:36
    0
    ну хоч хтось з футболістів не на Мальдівах)
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 16:27
    0
    везде вроде карантин введён
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