ФОТО. Не Мальдивы. Футболист Александрии отправился в экзотическую страну

29-летний украинский левый защитник «Металлиста» Андрей Цуриков, который выступает за «Александрию» на правах аренды, перед стартом второй части сезона отдыхает в Мексике.

Фото на фоне пирамиды майя Андрей опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Цуриков провел за «Александрию» 18 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.