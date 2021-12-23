Два тура итальянской Серии В перенесены из-за коронавируса

Руководство Серии В приняло решение перенести на неопределенный срок ближайшие два тура чемпионата – 19-й и 20-й. Это связано со вспышкой коронавируса в ряде команд лиги.
Изначально планировалось ввести паузу в чемпионате с 29 декабря по 15 января. Однако позже было принято решение приостановить чемпионат.
При этом руководство Серии В заявило о намерении довести сезон до конца. После паузы сначала будут сыграны перенесенные матчи, а после этого лига будет двигаться дальше тур за туром, согласно календарю.
Сейчас вспышки коронавируса зафиксированы в 8 клубах Серии В: «Лечче», «Комо», СПАЛе, «Асколи», «Виченце» «Пизе», «Монце» и «Порденоне». Самая тяжелая ситуация в СПАЛе, где более 20 больных среди игроков и персонала клуба.
Источник — Sky Sport Italia
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