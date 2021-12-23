Два тура итальянской Серии В перенесены из-за коронавируса

Было принято решение приостановить чемпионат

  • 23.12.2021 13:59
  • 101 просмотр
  • 1 комментарий
Два тура итальянской Серии В перенесены из-за коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Серии В приняло решение перенести на неопределенный срок ближайшие два тура чемпионата – 19-й и 20-й. Это связано со вспышкой коронавируса в ряде команд лиги.

Изначально планировалось ввести паузу в чемпионате с 29 декабря по 15 января. Однако позже было принято решение приостановить чемпионат.

При этом руководство Серии В заявило о намерении довести сезон до конца. После паузы сначала будут сыграны перенесенные матчи, а после этого лига будет двигаться дальше тур за туром, согласно календарю.

Сейчас вспышки коронавируса зафиксированы в 8 клубах Серии В: «Лечче», «Комо», СПАЛе, «Асколи», «Виченце» «Пизе», «Монце» и «Порденоне». Самая тяжелая ситуация в СПАЛе, где более 20 больных среди игроков и персонала клуба.

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    maksimikdon
    online
    maksimikdon, 23.12.2021 14:18
    0
    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт ki ng-b all.ru
    Ссылка
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