Экс-игрок Интера и Ювентуса женится на дочери Марадоны

Пабло Освальдо сделал предложение Джаннине Марадоне

  • 23.12.2021 12:25
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Экс-игрок Интера и Ювентуса женится на дочери Марадоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Освальдо

35-летний итало-аргентинский форвард Пабло Освальдо, который завершил карьеру в 2020 году, сделал предложение 32-летней дочери Диего Марадоны Джаннине. Девушка ответила согласием.

Отметим, что в 2008 – 2012 годах Джаннина Марадона была замужем за Серхио Агуэро, от которого родила сына. У самого Освальдо четверо детей от предыдущих браков.

Освальдо на протяжении своей карьеры выступал за 14 разных клубов, среди которых – «Рома», «Ювентус», «Интер», «Бока Хуниорс» и «Порту». Сейчас экс-форвард сборной Италии является солистом рок-группы «Баррио Вьехо».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dani Stone (@daniosvaldobv)

Источник — Sky Sport Italia

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