Сергей Ковалец стал главным тренером аматорского клуба

Известный украинский тренер Сергей Ковалец стал новым главным тренером команды «Полесье» (Ставки), который выступает в чемпионате Житомирской области.
Напомним, что последним местом работы Ковальца был «Черноморец», который он покинул в феврале 2021 года. С одесским клубом он проработал девять месяцев.
Всего за карьеру Ковалец тренировал «Львов», «Александрию», «Оболонь», запорожский «Металлург», молодежную сборную Украины, словацкий «Татран» и литовский «Тракай».
Во главе «Полесья» Ковалец сменил известного в Украине бразильского специалиста Жилмара.
Источник — Sport.ua
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