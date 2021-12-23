Сергей Ковалец стал главным тренером аматорского клуба

Украинский тренер будет работать в Житомирской области

  • 23.12.2021 11:55
  • 1233 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей Ковалец стал главным тренером аматорского клуба
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец стал новым главным тренером команды «Полесье» (Ставки), который выступает в чемпионате Житомирской области.

Напомним, что последним местом работы Ковальца был «Черноморец», который он покинул в феврале 2021 года. С одесским клубом он проработал девять месяцев.

Всего за карьеру Ковалец тренировал «Львов», «Александрию», «Оболонь», запорожский «Металлург», молодежную сборную Украины, словацкий «Татран» и литовский «Тракай».

Во главе «Полесья» Ковалец сменил известного в Украине бразильского специалиста Жилмара.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности