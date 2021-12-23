Сергей Ковалец стал главным тренером аматорского клуба

Известный украинский тренер Сергей Ковалец стал новым главным тренером команды «Полесье» (Ставки), который выступает в чемпионате Житомирской области.

Напомним, что последним местом работы Ковальца был «Черноморец», который он покинул в феврале 2021 года. С одесским клубом он проработал девять месяцев.

Всего за карьеру Ковалец тренировал «Львов», «Александрию», «Оболонь», запорожский «Металлург», молодежную сборную Украины, словацкий «Татран» и литовский «Тракай».

Во главе «Полесья» Ковалец сменил известного в Украине бразильского специалиста Жилмара.