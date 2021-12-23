Филипп БУДКОВСКИЙ: «Предложений хватает, есть из чего выбирать»

Бывший нападающий «Десны» Филипп Будковский рассказал о своих дальнейших планах. Опытный форвард отметил, что имеет несколько предложений.

«Сейчас отпуск, после него уже наступит ясность. Отдохнем, а потом начнем новый карьерный этап. Определенность почти есть, обговариваем детали. Звонки есть.

Клубы из Украины? Вариантов много, есть из чего выбирать. Посмотрим. Думаю, после Нового года все станет ясно.

Зарубежные чемпионаты? Посмотрим. Варианты есть. Пока надо отдохнуть, а потом будет видно».

29-летний Будковский выступал за «Десну» с 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.