Гендиректор Металлиста 1925: «Есть объяснение нашим плохим результатам»

Ярослав Вдовенко проанализировал выступления команды

  • 23.12.2021 09:55
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  • 1 комментарий
Гендиректор Металлиста 1925: «Есть объяснение нашим плохим результатам»
© ФК Металлист 1925. Ярослав Вдовенко

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко подвел итоги выступлений своей команды в первой части сезона УПЛ. 

«Мы ставили задачу занять место не ниже десятого. Команда с этим справилась. По выполнению задачи у нас замечаний нет. Что касается результатов, то вы все видели сами. Можно было сыграть и лучше, но это футбол. Есть объяснение, почему так произошло. Наши основные футболисты, на которых рассчитывал тренерский штаб, травмировались и выбывали из строя. Им на замену приходил ближайший резерв, который не всегда справлялся. В плане игры и зрелищности мы никого не подвели. Люди с удовольствием ходят на футбол и смотрят наши матчи. 

С 24 января по 20 февраля у нас будет сбор в Турции. Планируется 8-10 спаррингов, это уточняется. У нас будет даже по две игры в день, поэтому сыграют все. После Нового года будем заниматься трансферами. Рассчитываем приобрести 5-6 человек на проблемные позиции в нападение и защиту. Пока мы не спешим», - сказал Вдовенко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 10:40
    0
    скорее ждёте момента чтобы организовать красивый слив
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