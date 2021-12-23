Бескоровайный ведет переговоры с клубами из Польши и Дании

Украинский защитник Даниил Бескоровайный, выступающий за словацкую «Дунайску Стреду», может продолжить карьеру в Польше или Дании.
22-летний центрбек уже ведет переговоры с польскими и датскими клубами, куда вскоре может перейти.
Даниил Бескоровайный стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20, которую возглавлял нынешний тренер национальной команды Александр Петраков.
Защитник начал карьеру в клубе «Ковель-Волынь», после чего выступал за луцкую «Волынь». В 2018 году Бескоровайный перебрался в литовский «Атлантас», а после этого также играл за «Михаловце» в аренде из «Дунайской Стреды».
«Дунайска Стреда» занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Словакии.
Источник — Sportarena
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