Две пары грандов! Кто сыграет в полуфиналах Кубка английской лиги

После окончания четвертьфинальных матчей состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Жеребьевкой определено, что «Челси» сыграет против «Тоттенхэма», а «Арсеналу» будет противостоять «Ливерпуль».
Полуфиналы состоят из двух матчей, которые пройдут 4–5 и 11–12 января. Финальный поединок состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Кубок английской лиги 2021/22
1/4 финала, 21–22 декабря
- Арсенал – Сандерленд – 5:1
- Брентфорд – Челси – 0:2
- Ливерпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)
- Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:1
1/2 финала, 4–5 и 11–12 января
- Челси – Тоттенхэм
- Арсенал – Ливерпуль
Your #CarabaoCup Semi-Final ties are confirmed!#EFL pic.twitter.com/2ykOI8rL4N— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2021
Источник — Sport.ua
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