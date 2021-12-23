Две пары грандов! Кто сыграет в полуфиналах Кубка английской лиги

После окончания четвертьфинальных матчей состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги.

Жеребьевкой определено, что «Челси» сыграет против «Тоттенхэма», а «Арсеналу» будет противостоять «Ливерпуль».

Полуфиналы состоят из двух матчей, которые пройдут 4–5 и 11–12 января. Финальный поединок состоится 27 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Кубок английской лиги 2021/22

1/4 финала, 21–22 декабря

Арсенал – Сандерленд – 5:1

– Сандерленд – 5:1 Брентфорд – Челси – 0:2

– 0:2 Ливерпуль – Лестер – 3:3 (пен. 5:4)

– Лестер – 3:3 (пен. 5:4) Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:1

1/2 финала, 4–5 и 11–12 января