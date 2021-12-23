Источник: Днепр-1 подпишет полноценный контракт с бразильцем

22-летний бразильский вингер «Днепра-1» Билл, чей контракт принадлежит «Фламенго», вскоре станет полноправным игроком украинского клуба.

Арендное соглашение Билла с «Днепром-1» рассчитано до конца декабря. Украинский клуб выкупит контракт футболиста. Переговоры с «Фламенго» близки к завершению.

Соглашение с самим футболистом уже достигнуто. Срок действия контракта составит пять лет.

Билл защищает цвета «Днепра-1» с февраля 2021 года. В текущем сезоне футболист провел за украинскую команду 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.