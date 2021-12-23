ФОТО. «Годы идут, а банда остается». Футболист Динамо отдыхает в Уругвае

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена проводит отпуск на родине в компании друзей.
«Годы идут, а банда остается», — написал Карлос, комментируя совместное фото.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.