Милинкович-Савич не хочет в Манчестер Юнайтед

26-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич опровергнул информацию о своих проблемах с наставником команды Маурицио Сарри и возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Вокруг меня много слухов, но… Я не придумаю им значения. Я просто хочу, чтобы «Лацио» побеждал», — отметил футболист.

Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с лета 2015 года после перехода из «Генка» за €12 миллионов. В текущем сезоне Сергей провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €70 миллионов.