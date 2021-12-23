Милинкович-Савич не хочет в Манчестер Юнайтед

Футболист сосредоточен на выступлениях за римский «Лацио»

  • 23.12.2021 04:14
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Милинкович-Савич не хочет в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич опровергнул информацию о своих проблемах с наставником команды Маурицио Сарри и возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Вокруг меня много слухов, но… Я не придумаю им значения. Я просто хочу, чтобы «Лацио» побеждал», — отметил футболист.

Милинкович-Савич защищает цвета «Лацио» с лета 2015 года после перехода из «Генка» за €12 миллионов. В текущем сезоне Сергей провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €70 миллионов.

Источник — Twitter

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