Грозит срок. Экс-первую ракетку мира подозревают в финансовых махинациях

Четырехкратная чемпионка турниров Большого Шлема Аранта Санчес-Викарио могут получить реальный тюремный срок.

Экс-первую ракетку мира и ее бывшего мужа Хосепа Сантакану обвиняют в сокрытии средств, которые должны были пойти на уплату долгов. Сообщается, что супружеская пара накопила долг в размере 5,2 млн евро перед банком Люксембурга после того, как была признана виновной в уклонении от уплаты налогов.

Если Санчес-Викарио признают виновной, 50-летняя экс-теннисистка может получить четыре года тюрьмы.

Сама Санчес-Викарио обвиняет во всех преступлениях своего бывшего мужа.

