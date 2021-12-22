Грозит срок. Экс-первую ракетку мира подозревают в финансовых махинациях

Четырехкратная чемпионка турниров Большого Шлема Аранта Санчес-Викарио могут получить реальный тюремный срок.
Экс-первую ракетку мира и ее бывшего мужа Хосепа Сантакану обвиняют в сокрытии средств, которые должны были пойти на уплату долгов. Сообщается, что супружеская пара накопила долг в размере 5,2 млн евро перед банком Люксембурга после того, как была признана виновной в уклонении от уплаты налогов.
Если Санчес-Викарио признают виновной, 50-летняя экс-теннисистка может получить четыре года тюрьмы.
Сама Санчес-Викарио обвиняет во всех преступлениях своего бывшего мужа.
Источник — Tennishead
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