Юрий ГУРА: «Александрия должна сражаться за 4-5 место в чемпионате»

Главный тренер ФК «Александрия» Юрий Гура поделился впечатлениями от выступления своей команды в первой половине УПЛ и рассказал о планах на зимнюю паузу.

– Когда в мае этого года произошли кардинальные изменения в тренерском штабе ФК «Александрия» и вы возглавили команду, все футбольные эксперты страны отнеслись к этому достаточно скептически. Но уже после первых туров их отношение к команде и к вам лично изменилось. Благодаря чему удалось этого добиться?

– Я думаю, здесь сработали ряд факторов: взвешенные и последовательные решения менеджмента, правильно подобранный тренерский штаб, существенная помощь опытных игроков, мотивированные коллективные действия. Негатив и скептицизм по поводу клуба в тот период тоже сыграли свою роль. Мы все сплотились как никогда, и начали делать новую историю обновленной команды.

– Позади 18 туров чемпионата. Команда ушла на зимние каникулы, занимая 6 строчку в турнирной таблице. По вашему мнению, это закономерный результат?

– Трудно сказать. Ребята настраивались на каждый поединок, сражались до конца. Но это футбол. Иногда теряли очки там, где не нужно было этого делать. Ничьи, поражения… Иногда было очень досадно. Надеюсь, что во второй части чемпионата результативных матчей и побед станет больше.

– В этом году к команде присоединились два легионера – Бурама Фомба и Клаудио Спинелли. Что можете сказать об этих игроках?

– По моему мнению, они еще не до конца адаптировались в команде. Им сложно, это заметно. Но главное – у них есть желание играть. Спинелли получил больше игровой практики за основу, чем Фомба. При этом Клаудио тяжело приспособиться к украинскому футболу, он старается, однако нужно время, и тренерский штаб это понимает. Будем смотреть, как эти игроки проявят себя в весенней части чемпионата.

– Были ли игроки в команде, которые вас порадовали или приятно удивили?

– Кого-то выделять не вижу смысла. На поле выходит и играет команда. Конечно, от некоторых игроков жду большего. Они об этом знают и делают правильные выводы.

– Осенний период отличился значительным количеством травм в команде? Как чувствуют себя ребята?

– На сегодняшний день в лазарете нашей команды остаются пять игроков: Кирилл Ковалец и Сергей Гринь, которые получили травмы в домашнем матче против «Ворсклы», Тимур Стецьков, травмированный в Чернигове, Эмиль Мустафаев, пострадавший во время выступления за молодежную сборную Азербайджана и Сергей Рыбалка.

Все игроки продолжают реабилитацию. Наша медицинская служба все держит на контроле. Надеемся, что ребята поскорее восстановятся и смогут помогать команде весной. Мы все очень этого хотим.

– В двух кубковых матчах за основу ФК «Александрия» дебютировали игроки юношеской команды. Что вы можете сказать о наших юниорах?

– Среди нашей молодежи есть достаточно перспективные футболисты, с которыми можно и нужно работать. Но команда нуждается в качественном усилении. Надеюсь, благодаря селекционной работе на зимних сборах, это удастся, и мы сможем привлекать ребят из молодёжки в тренировочный процесс основы. Здесь все просто – чтобы себя зарекомендовать, нужно упорно работать и демонстрировать качественную игру из тура в тур.

– Какие планы на зимние сборы? Планируется ли усиление? Какие спарринги проведет команда?

– Усиление не будет лишними. Надеюсь, оно произойдет. Мы уже ведем работу в этом направлении.

Что касается самих сборов, то после зимних каникул 10 января собираемся в Александрии, 16-го проведем двустороннюю игру, а 19 января отправимся в Турцию. Там запланировано два сбора. А уже оттуда прилетаем на домашнюю игру со «Львовом».

Переговоры о возможных спаррингах продолжаются, поэтому говорить, с кем они будут, еще рано. Мы обязательно сообщим о своих соперниках, как только достигнем окончательных договоренностей.

– Какие задачи стоят перед командой на вторую часть чемпионата?

– Наша задача с начала сезона не изменилась. Мы должны подняться выше в турнирной таблице, сразиться за 4-5 место. Плюс, пройти как можно дальше в Кубке Украины.