Николай ПАВЛОВ: «Рад, что Миколенко переходит в АПЛ. Отмечу работу Луческу»

Известный тренер считает, что у Миколенко есть шансы закрепиться в АПЛ

  • 22.12.2021 19:12
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Николай ПАВЛОВ: «Рад, что Миколенко переходит в АПЛ. Отмечу работу Луческу»
© fcdynamo.kiev.ua

Известный специалист Николай Павлов доволен тем, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в «Эвертон», а также отмечает прогресс команды при тренере Мирче Луческу.

«Конечно, приятно, что такой клуб заинтересовался нашим футболистом. Я, конечно, доволен, что игрок киевского «Динамо» продолжит карьеру в Англии. Это говорит о хорошей работе прежде всего тренера команды, а именно наставника киевлян Мирчи Луческу.

Миколенко будет третьим украинцем в АПЛ? Растет ли уровень украинского футбола? Могу отметить то, что «Динамо» явно прогрессирует с приходом на пост главного тренера команды Луческу. Когда через полгода в УПЛ появится «Металлист», тогда чемпионат Украины будет интереснее.

Сможет ли Миколенко заиграть в основе «Эвертона» с первых матчей? Я думаю, что да. Если такая сумма за Виталия заплачена, то, наверное, на него рассчитывают в ливерпульском клубе. Во всяком случае, я думаю, перспективы у Миколенко хорошие.

Возможен ли в ближайшее время трансфер моего воспитанника Шапаренко в европейский клуб? Я думаю, что он также один из кандидатов в ближайшее время на переезд в Европу», - сказал Павлов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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