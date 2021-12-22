Решит проблему в атаке? Беседин нацелен поехать на сборы Динамо

Форвард «Динамо» Артем Беседин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной летом во время Евро-2020.

Игрок рассчитывает, что сможет начать полноценную работу с командой во время зимних сборов.

- Клубные доктора говорят, что твое восстановление идет даже чуть быстрее, чем ожидалось, учитывая характер травмы…

- Я же не знаю, как должно проходить восстановление, докторам виднее. Конечно, что бы не говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется уже увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться. Но я понимаю, что травма непростая, и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без каких-либо помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще примерно месяц, и я должен проделать большой объем работы, чтобы поехать с командой на сборы.

- Есть вероятность, что на сборах ты уже будешь заниматься в общей группе?

- В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет плавно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, наверное, вряд ли смогу. Будем смотреть по результату, советоваться с докторами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя.