Решит проблему в атаке? Беседин нацелен поехать на сборы Динамо

Форвард «Динамо» Артем Беседин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной летом во время Евро-2020.
Игрок рассчитывает, что сможет начать полноценную работу с командой во время зимних сборов.
- Клубные доктора говорят, что твое восстановление идет даже чуть быстрее, чем ожидалось, учитывая характер травмы…
- Я же не знаю, как должно проходить восстановление, докторам виднее. Конечно, что бы не говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется уже увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться. Но я понимаю, что травма непростая, и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без каких-либо помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще примерно месяц, и я должен проделать большой объем работы, чтобы поехать с командой на сборы.
- Есть вероятность, что на сборах ты уже будешь заниматься в общей группе?
- В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет плавно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, наверное, вряд ли смогу. Будем смотреть по результату, советоваться с докторами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.