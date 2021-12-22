Плюс 5 миллионов. Верес увеличил бюджет и нацелен на воспитанника Ливерпуля

Президент «Вереса Иван Надеин рассказал о том, что было решено в нынешнем сезоне увеличить бюджет клуба на 5 миллионов гривен.

Это позволит усилить состав, в том числе пригласить некоего воспитанника «Ливерпуля».

«Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования состава».

«Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии английского «Ливерпуля». Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером».

«Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги», - сказал Надеин.