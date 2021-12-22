Плюс 5 миллионов. Верес увеличил бюджет и нацелен на воспитанника Ливерпуля

Клуб хочет серьезно усилить состав

  • 22.12.2021 18:11
  • 1402 просмотра
  • 3 комментария
Плюс 5 миллионов. Верес увеличил бюджет и нацелен на воспитанника Ливерпуля
© veres.rv.ua

Президент «Вереса Иван Надеин рассказал о том, что было решено в нынешнем сезоне увеличить бюджет клуба на 5 миллионов гривен.

Это позволит усилить состав, в том числе пригласить некоего воспитанника «Ливерпуля».

«Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования состава».

«Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии английского «Ливерпуля». Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером».

«Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги», - сказал Надеин.

Источник — ФК Верес

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 22.12.2021 18:18
    +1
    Серьезно??) На 185 тысяч долларов??? Смешно
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    vittroy
    vittroy, 22.12.2021 18:29
    0
    romanchik.8409, 22.12.2021 18:18
    Серьезно??) На 185 тысяч долларов??? Смешно
    Серйозно？А ті футболісти з золота？За що їм взвгалі платити такі кошти？
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    aleks19826
    aleks19826, 22.12.2021 18:42
    -1
    Боже. Як гарно це звучить 5 мільйоні гривень. Грьобаний гривень. Це дійсно 185 штук доларів. У шахти педриньо коштує 18 млн доларів!!!! Як можна давати бій з такими смішними грошима грандам???? 5 мільйонів. Це жесть. Зарплата слуги народа рядового за місяць голосувань потрібних шефу ярмаку
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