Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня тронули слова Месси»

Форвард «Баварии» вспомнил церемонию вручения Золотого мяча

  • 22.12.2021 17:58
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня тронули слова Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признался, что церемония вручения Золотого мяча-2021 оставила у него приятные воспоминания:

«Мы немного пообщались с Лео Месси. Это была великолепная ночь. Также я имел возможность поговорить с Килианом Мбаппе. Слова Месси в мой адрес о Золотом мяче-2020 действительно тронули меня. Это не были пустые слова. Приятный момент в моей карьере.

С тех пор, как я стал профессионалом, Месси и Роналду были выше всех остальных. Между ними всегда была дуэль. Все дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете».

Источник — Bayern & Germany

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