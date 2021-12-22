Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня тронули слова Месси»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признался, что церемония вручения Золотого мяча-2021 оставила у него приятные воспоминания:

«Мы немного пообщались с Лео Месси. Это была великолепная ночь. Также я имел возможность поговорить с Килианом Мбаппе. Слова Месси в мой адрес о Золотом мяче-2020 действительно тронули меня. Это не были пустые слова. Приятный момент в моей карьере.

С тех пор, как я стал профессионалом, Месси и Роналду были выше всех остальных. Между ними всегда была дуэль. Все дело в том, какой тип игроков вы предпочитаете».