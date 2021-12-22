ЛУЧЕСКУ: «Ультрас не могут забыть 12 лет страданий, когда я был в Шахтере»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу заявил, что уже перестал обращать внимание на радикальных ультрас команды, которые не могут простить клубу приглашение экс-тренера «Шахтера».

«Лишь небольшая часть болельщиков протестует. Я уже не обращаю внимания. Сперва я им аплодировал, затем смеялся над ними, а теперь не обращаю внимания».

«Они не могут забыть 12 лет страданий, когда я был тренером «Шахтера». Но это лишь малая часть фанов «Динамо».

«Я уважаю болельщиков команды», - сказал Луческу.

С момента назначения Луческу тренером киевлян ультрас регулярно устраивают акции протеста.