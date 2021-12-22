ЛУЧЕСКУ: «Ультрас не могут забыть 12 лет страданий, когда я был в Шахтере»

Наставник перестал обращать внимание на ультрас

  • 22.12.2021 17:45
  • 1390 просмотров
  • 4 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Ультрас не могут забыть 12 лет страданий, когда я был в Шахтере»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу заявил, что уже перестал обращать внимание на радикальных ультрас команды, которые не могут простить клубу приглашение экс-тренера «Шахтера».

«Лишь небольшая часть болельщиков протестует. Я уже не обращаю внимания. Сперва я им аплодировал, затем смеялся над ними, а теперь не обращаю внимания».

«Они не могут забыть 12 лет страданий, когда я был тренером «Шахтера». Но это лишь малая часть фанов «Динамо».

«Я уважаю болельщиков команды», - сказал Луческу.

С момента назначения Луческу тренером киевлян ультрас регулярно устраивают акции протеста.

Источник — Gazeta Sporturilor

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Gargantua
    online
    Gargantua, 22.12.2021 18:06
    +3
    класний тролінг ))
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 22.12.2021 18:22
    +2
    Это правда (*(
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 22.12.2021 18:36
    0
    остальные терпилы уже забыли про 12 лет страданий)
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    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 22.12.2021 18:24
    0
    Пострадают ещё немного и в 2022.
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