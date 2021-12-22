ВИДЕО. Отличная неделя для Зинченко, Беринчик в топ-20, ставим на Атлетико

1. Зинченко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
2. Тотовицкий покинул Десну
3. Беринчик после победы над Чаниевым поднялся в топ-20 рейтинга BoxReс
4. Прогноз матча Гранада - Атлетико
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.