ФОТО. Ждут пополнения. Судаков с беременной невестой отдыхает в Доминикане

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков проводит отпуск в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.
Свежие фото пары беременная Елизавета опубликовала в Instagram. Стоит отметить, что Георгий сделал ей предложение всего несколько дней назад.
В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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