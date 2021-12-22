ФОТО. Ждут пополнения. Судаков с беременной невестой отдыхает в Доминикане

Украинский игрок «Шахтера» набирается сил перед второй частью сезона

  • 22.12.2021 14:40
  • 1122 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Ждут пополнения. Судаков с беременной невестой отдыхает в Доминикане
© Instagram. Георгий Судаков и Елизавета

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков проводит отпуск в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.

Свежие фото пары беременная Елизавета опубликовала в Instagram. Стоит отметить, что Георгий сделал ей предложение всего несколько дней назад.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 14:50
    +1
    у меня токо один вопрос, какая адина рассказала футболёрам о существовании интернета и инстаграм
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    Burevestnik
    Burevestnik, 22.12.2021 15:07
    0
    potemkin78, 22.12.2021 14:50
    у меня токо один вопрос, какая адина рассказала футболёрам о существовании интернета и инстаграм
    может девки рассказали ?
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