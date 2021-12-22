ФОТО. Ждут пополнения. Судаков с беременной невестой отдыхает в Доминикане

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков проводит отпуск в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.

Свежие фото пары беременная Елизавета опубликовала в Instagram. Стоит отметить, что Георгий сделал ей предложение всего несколько дней назад.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.