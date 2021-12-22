Вместо Ярмоленко? Вест Хэм нацелился на вингера Сосьедада

Аднан Янузай может продолжить карьеру в английском клубе

  • 22.12.2021 13:27
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Вместо Ярмоленко? Вест Хэм нацелился на вингера Сосьедада
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании правого вингера «Сосьедада» Аднана Янузая. Футболист также входит в сферу интересов каталонской «Барселоны».

Оба клуба намерены подписать Янузая будущим летом, когда он получит статус свободного агента.

У «Вест Хэма» есть серьезное преимущество перед «Барселоной». Наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес уже плодотворно работал с игроком в сезоне 2013/2014, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Аднан защищает цвета «Сосьедада» с лета 2017 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне Янузай провел за «Сосьедад» 25 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.

В составе «Вест Хэма» на позиции правого вингера выступает 32-летний украинец Андрей Ярмоленко, чей контракт с клубом истекает будущим летом.

Источник — Todofichajes.com

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