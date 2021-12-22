Наполи выкупит конкурента Миколенко из Эвертона

Итальянский «Наполи» считает 28-летнего французского левого защитника «Эвертона» Люку Диня своей главной трансферной целью этой зимой.

Футболист хочет покинуть «Гудисон Парк», и неаполитанский клуб намерен этим воспользоваться.

Динь защищает цвета «Эвертона» с лета 2018 года после перехода из «Барселоны» за €20,2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «ирисок» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Диня с «Эвертоном» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» подпишет 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.