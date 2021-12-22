Наполи выкупит конкурента Миколенко из Эвертона

Люка Динь продолжит карьеру в итальянском клубе

  • 22.12.2021 13:00
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Наполи выкупит конкурента Миколенко из Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» считает 28-летнего французского левого защитника «Эвертона» Люку Диня своей главной трансферной целью этой зимой.

Футболист хочет покинуть «Гудисон Парк», и неаполитанский клуб намерен этим воспользоваться.

Динь защищает цвета «Эвертона» с лета 2018 года после перехода из «Барселоны» за €20,2 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «ирисок» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Диня с «Эвертоном» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» подпишет 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Источник — Footmercato

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