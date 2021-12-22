ФОТО. Арбуз зимой. Кривцов исполнил свою мечту детства

Футболист «Шахтера» проводит отпуск на Мальдивах

  • 22.12.2021 12:44
  • 2016 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Арбуз зимой. Кривцов исполнил свою мечту детства
© Instagram. Сергей Кривцов

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах перед второй частью сезона.

«Не люблю тяжёлые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт.

В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой», — прокомментировал Сергей свежее фото.

Ранее сообщалось, что Кривцов проводит отпуск вместе со своими одноклубниками Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.

Кривцов отдыхает в отеле Lily Beach Resort and Spa. На текущий момент минимальная стоимость двухместного номера там составляет около €1,1 тысячи.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 12:50
    +2
    такое чувство что наших футболистов в первый раз выпустили за рубеж. как дикари. что тебе мешало съесть в прошлые года?
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    Face Control
    Face Control, 22.12.2021 13:53
    -1
    Мило.
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