ФОТО. Арбуз зимой. Кривцов исполнил свою мечту детства

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах перед второй частью сезона.
«Не люблю тяжёлые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт.
В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой», — прокомментировал Сергей свежее фото.
Ранее сообщалось, что Кривцов проводит отпуск вместе со своими одноклубниками Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.
Кривцов отдыхает в отеле Lily Beach Resort and Spa. На текущий момент минимальная стоимость двухместного номера там составляет около €1,1 тысячи.
Источник — Instagram
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