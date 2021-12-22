ФОТО. Арбуз зимой. Кривцов исполнил свою мечту детства

30-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов отдыхает на Мальдивах перед второй частью сезона.

«Не люблю тяжёлые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт.

В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой», — прокомментировал Сергей свежее фото.

Ранее сообщалось, что Кривцов проводит отпуск вместе со своими одноклубниками Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.

Кривцов отдыхает в отеле Lily Beach Resort and Spa. На текущий момент минимальная стоимость двухместного номера там составляет около €1,1 тысячи.