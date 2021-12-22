Голодюк покинет Металлист 1925

Интерес к игроку проявляют «Альянс» и львовские «Карпаты»

  • 22.12.2021 10:53
  • 1096 просмотров
  • 1 комментарий
Голодюк покинет Металлист 1925
© Footboom. Олег Голодюк

«Металлист 1925» покидает один из опытнейших исполнителей. У 33-летнего полузащитника Олега Голодюка в конце декабря истекает срок соглашения с харьковским клубом, новый контракт ему не был предложен.

Интерес к игроку проявляют «Альянс» и львовские «Карпаты». Голодюк выступал за «Металлист 1925» с января сего года.

В нынешнем сезоне провел 12 матчей (1 гол) в Премьер-лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 000 евро.

Источник — Footboom

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 22.12.2021 10:58
    +1
    Ушла ЭПОХА
    Ну ничего, скоро отрят перволиговый подтянется, и в новый год с новыми амбициями
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