Голодюк покинет Металлист 1925

«Металлист 1925» покидает один из опытнейших исполнителей. У 33-летнего полузащитника Олега Голодюка в конце декабря истекает срок соглашения с харьковским клубом, новый контракт ему не был предложен.
Интерес к игроку проявляют «Альянс» и львовские «Карпаты». Голодюк выступал за «Металлист 1925» с января сего года.
В нынешнем сезоне провел 12 матчей (1 гол) в Премьер-лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 000 евро.
Источник — Footboom
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Ну ничего, скоро отрят перволиговый подтянется, и в новый год с новыми амбициями
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