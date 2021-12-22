Голодюк покинет Металлист 1925

«Металлист 1925» покидает один из опытнейших исполнителей. У 33-летнего полузащитника Олега Голодюка в конце декабря истекает срок соглашения с харьковским клубом, новый контракт ему не был предложен.

Интерес к игроку проявляют «Альянс» и львовские «Карпаты». Голодюк выступал за «Металлист 1925» с января сего года.

В нынешнем сезоне провел 12 матчей (1 гол) в Премьер-лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 000 евро.