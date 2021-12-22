Стала известна дата матча Юношеской лиги УЕФА Депортиво – Динамо

Вторая часть сезона для «Динамо» U19 начнется в начале февраля еврокубковым поединком стадии плей-офф против испанского «Депортиво» (Ла-Корунья). Подопечные Игоря Костюка проведут поединок на выезде. Стороны утвердили дату проведения и время начала этого матча – игра состоится 9 февраля в 20.00 (по киевскому времени).

Напомним, что в стыковые матчи юношеская команда «Динамо» попала, заняв второе место на групповом этапе в квартете с португальской «Бенфикой», испанской «Барселоной» и немецкой «Баварией». На этой стадии восемь победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов УЕФА.

Восемь победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда состоится 14 февраля.