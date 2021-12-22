ФОТО. Вратарь Динамо катается на сапборде на Мальдивах

33-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко перед второй частью сезона проводит отпуск на Мальдивах.

«Что вы знаете о равновесии?!», — прокомментировал Денис серию фото, где он катается на сапборде.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 4 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.