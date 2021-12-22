Днепр-1 продлил контракт с перспективным форвардом

17-летний форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда подписал новое соглашение с клубом сроком на три года.
Воспитанник днепровской Академии (в ДЮФЛУ 68 матчей, 37 голов) уже второй сезон выступает за юношескую команду СК «Днепр-1» в первенстве U-19 (21 матч, 15 голов), и он сейчас является лучшим снайпером всего чемпионата (14 голов в 16 матчах).
Источник — СК Днепр-1
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