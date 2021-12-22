ФОТО. Восьмая ракетка мира Бадоса снялась для Vogue

24-летняя испанская теннисистка, восьмая ракетка мира Паула Бадоса приняла участие в фотосессии для испанской версии журнала Vogue.
Снимки с чемпионкой Индиан-Уэллс появится в январском выпуске 2022 года.
@paulabadosa shot for @voguemagazine ✨😍— Tennis Handshakes (@TennisHandshake) December 19, 2021
📸 IG pablucozam pic.twitter.com/1XXCnDJQML
👉🏼 @VogueSpain january issue: Saque ganador 🎾 pic.twitter.com/27EiCUvPGA— Paula Badosa (@paulabadosa) December 21, 2021
Источник — Sport.ua
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