Шанс для Вивчаренко? Луческу рассказал, кто может заменить Миколенко

Константину Вивчаренко приготовиться?

  • 22.12.2021 00:10
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Шанс для Вивчаренко? Луческу рассказал, кто может заменить Миколенко
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ рассказал о том, что защитник Виталий Миколенко переходит в «Эвертон».

На его место планируют взять 18 или 19-летнего игрока. Возможно, тренер говорит о левом защитнике «Динамо» U-19 Константине Вивчаренко.

«Я рад, что молодой игрок нашей команды переходит в «Эвертон». А место Миколенко займет 18-19-летний игрок. И почти вся наша оборона состоит из 19-20-летних футболистов. У нас молодая команда, и с таким молодым коллективом работать сложнее, чем с опытным», - сказал Луческу.

Еще одним вариантом на замену Миколенко называют Владислава Дубинчака, который играет в аренде за «Днепр-1».

Источник — Gazeta Sporturilor

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