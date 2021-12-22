Шанс для Вивчаренко? Луческу рассказал, кто может заменить Миколенко

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ рассказал о том, что защитник Виталий Миколенко переходит в «Эвертон».
На его место планируют взять 18 или 19-летнего игрока. Возможно, тренер говорит о левом защитнике «Динамо» U-19 Константине Вивчаренко.
«Я рад, что молодой игрок нашей команды переходит в «Эвертон». А место Миколенко займет 18-19-летний игрок. И почти вся наша оборона состоит из 19-20-летних футболистов. У нас молодая команда, и с таким молодым коллективом работать сложнее, чем с опытным», - сказал Луческу.
Еще одним вариантом на замену Миколенко называют Владислава Дубинчака, который играет в аренде за «Днепр-1».
Источник — Gazeta Sporturilor
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