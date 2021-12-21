Ювентус подбирается к Аталанте. Команда продлила удачную серию

«Ювентус» в матче чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Туринская команда, провалившая начало сезона, не проигрывает в пятом кряду поединке Серии A.
Учитывая последние потери очков «Аталанты», «Ювентус» подбирается к команде Руслана Малиновского. Туринцы занимают 5-е место, отставая от топ-4 на 4 пункта.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Ювентус - Кальяри 2:0
Голы: Кин, 40, Бернардески, 83
Ювентус: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Артур (Локателли, 83), Рабьо (Маккени, 46), Бентанкур, Бернардески (Де Шильо, 69), Кин (Кулусевски, 72), Мората (Кайо, 89)
Кальяри: Крагно, Белланова, Дзаппа, Сеппителли, Карбони, Хараламбос, Грасси, Дейола (Олива, 71), Далберт (Бальде, 84), Педру, Перейро (Паворетти, 64)
Источник — Sport.ua
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