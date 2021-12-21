19-й тур
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус подбирается к Аталанте. Команда продлила удачную серию

Туринцы снова победили 2:0

  • 21.12.2021 23:50
  • 137 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус подбирается к Аталанте. Команда продлила удачную серию
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в матче чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Туринская команда, провалившая начало сезона, не проигрывает в пятом кряду поединке Серии A.

Учитывая последние потери очков «Аталанты», «Ювентус» подбирается к команде Руслана Малиновского. Туринцы занимают 5-е место, отставая от топ-4 на 4 пункта.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Ювентус - Кальяри 2:0
Голы: Кин, 40, Бернардески, 83

Ювентус: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Артур (Локателли, 83), Рабьо (Маккени, 46), Бентанкур, Бернардески (Де Шильо, 69), Кин (Кулусевски, 72), Мората (Кайо, 89)

Кальяри: Крагно, Белланова, Дзаппа, Сеппителли, Карбони, Хараламбос, Грасси, Дейола (Олива, 71), Далберт (Бальде, 84), Педру, Перейро (Паворетти, 64)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Grigorio666
    Grigorio666, 21.12.2021 23:54
    +1
    Бернардескі був замінений на 69хв., то як він міг забити гол на 83хв.?????? ЯКІСЬ ПОМИЛКИ НА ПОМИЛКАХ
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