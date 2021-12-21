Малиновский против Шевченко. Определены составы на матч Дженоа - Аталанта

В 21:45 стартует матч чемпионата Италии, в котором «Дженоа» украинского наставника Андрея Шевченко примет «Аталанту» и попытается добыть первую победу в Серии A при новом тренере.
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основном составе.
Дженоа: Сиригу, Бираски, Бани, Васкес, Камбьясо, Стураро, Бадель, Портанова, Кришито, Экубан, Дестро
Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Демирал, Паломино, Хатебор, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Миранчук, Сапата
Источник — Sport.ua
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