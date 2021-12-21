Малиновский против Шевченко. Определены составы на матч Дженоа - Аталанта

Важнейший матч для обеих команд

  • 21.12.2021 20:58
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Малиновский против Шевченко. Определены составы на матч Дженоа - Аталанта
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 21:45 стартует матч чемпионата Италии, в котором «Дженоа» украинского наставника Андрея Шевченко примет «Аталанту» и попытается добыть первую победу в Серии A при новом тренере.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основном составе.

Дженоа: Сиригу, Бираски, Бани, Васкес, Камбьясо, Стураро, Бадель, Портанова, Кришито, Экубан, Дестро

Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Демирал, Паломино, Хатебор, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Миранчук, Сапата

Источник — Sport.ua

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