Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Серия А — другой мир. УПЛ — это не уровень»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о «Дженоа». Главным тренером клуба минувшей осенью стал Андрей Шевченко.

«Я не один матч против них сыграл. Но каждый год это — новая команда. Меняется состав, арендованные идут в другие клубы, покупают новых футболистов. Тяжело сказать, в каком состоянии они сейчас, но если Андрей Николаевич пришел туда, то, значит, это — серьезный проект.

Говорил ли я с Шевченко об этом? Нет, зачем мне. Он лучше разбирается в местном футболе, чем я. Он намного дольше здесь прожил, был суперзвездой. Это я у него могу что-то спросить и попросить помощи.

Посоветовал бы я футболистам из УПЛ переходить в «Дженоа»? Конечно. Потому что УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень», — отметил Малиновский.

После 18-ти сыгранных туров «Дженоа» занимает 18-е место в итальянской Серии А, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-37.