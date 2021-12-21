Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Серия А — другой мир. УПЛ — это не уровень»

Украинский игрок «Аталанты» посоветовал бы футболистам из УПЛ переходить в «Дженоа»

  • 21.12.2021 20:18
  • 2570 просмотров
  • 7 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Серия А — другой мир. УПЛ — это не уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о «Дженоа». Главным тренером клуба минувшей осенью стал Андрей Шевченко.

«Я не один матч против них сыграл. Но каждый год это — новая команда. Меняется состав, арендованные идут в другие клубы, покупают новых футболистов. Тяжело сказать, в каком состоянии они сейчас, но если Андрей Николаевич пришел туда, то, значит, это — серьезный проект.

Говорил ли я с Шевченко об этом? Нет, зачем мне. Он лучше разбирается в местном футболе, чем я. Он намного дольше здесь прожил, был суперзвездой. Это я у него могу что-то спросить и попросить помощи.

Посоветовал бы я футболистам из УПЛ переходить в «Дженоа»? Конечно. Потому что УПЛ и Серия А — это другой мир. Сейчас УПЛ — это не уровень», — отметил Малиновский.

После 18-ти сыгранных туров «Дженоа» занимает 18-е место в итальянской Серии А, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-37.

Источник — PRESSING

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 21.12.2021 20:49
    +4
    umnuy2, 21.12.2021 20:36
    Сейчас УПЛ — это не уровень», — отметил Малиновский---да УПЛ сейчас просто днище,не зрителей,половина игр на контору,какие-то непонятные команды которые снимаются каждые 5 минут,всякие Жилины перчат наши3-4 места в еврокубках.
    Если бы не ДК и Шахта вообще бы печалька была.......одна надежда на Металл с Яриком и может Беня на старости лет пораскидается баблом
    Хто завгодно, тільки не Беня! Дякуємо
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 21.12.2021 20:28
    +2
    Тонко Руслан обозвал всех украинских футболистов играющих в УПЛ днищем.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 21.12.2021 20:36
    +1
    Сейчас УПЛ — это не уровень», — отметил Малиновский---да УПЛ сейчас просто днище,не зрителей,половина игр на контору,какие-то непонятные команды которые снимаются каждые 5 минут,всякие Жилины перчат наши3-4 места в еврокубках.
    Если бы не ДК и Шахта вообще бы печалька была.......одна надежда на Металл с Яриком и может Беня на старости лет пораскидается баблом
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 21.12.2021 20:29
    +1
    OKs100, 21.12.2021 20:28
    Тонко Руслан обозвал всех украинских футболистов играющих в УПЛ днищем.
    Не обозвал.. А по факту все сказал..
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 21.12.2021 20:32
    -2
    где-то в уголке плачет весь состав Ингульца с Поворознюком
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 21.12.2021 20:33
    -5
    А что, все правильно... Я бы поставил в один ряд чемпилнаты Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии...
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 21.12.2021 20:29
    -5
    Полностью согласен
    Сейчас Юрка пожалуется пограничной службе и Руслану закрыта дорога в сборную
    Ссылка
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