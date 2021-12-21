Планы Ингульца: новый сезон начать на новом стадионе и купить машину VAR

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, что второй круг нынешнего сезона УПЛ команда, скорее всего, не сможет начать на своем новом стадионе.

Однако следующий чемпионат должен стартовать уже на новой арене. Кроме того, клуб готов закупить собственную машину VAR, которая всегда будет на стадионе.

«Мы планируем следующий сезон начать на новом стадионе. Все готово, но вот облагородить вокруг можем не успеть (до весны - прим), поэтому планируем новый сезон начать».

«VAR? Мы хотим, чтобы VAR не приезжал. Мы купим машину VAR, она будет всегда здесь стоять. Так удобнее всем», - сказал Поворознюк.