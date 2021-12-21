Планы Ингульца: новый сезон начать на новом стадионе и купить машину VAR

Александр Поворознюк готов купить машину VAR

  • 21.12.2021 20:32
  • 1556 просмотров
  • 5 комментариев
Планы Ингульца: новый сезон начать на новом стадионе и купить машину VAR
© facebook.com/FCInhulets

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о том, что второй круг нынешнего сезона УПЛ команда, скорее всего, не сможет начать на своем новом стадионе.

Однако следующий чемпионат должен стартовать уже на новой арене. Кроме того, клуб готов закупить собственную машину VAR, которая всегда будет на стадионе.

«Мы планируем следующий сезон начать на новом стадионе. Все готово, но вот облагородить вокруг можем не успеть (до весны - прим), поэтому планируем новый сезон начать».

«VAR? Мы хотим, чтобы VAR не приезжал. Мы купим машину VAR, она будет всегда здесь стоять. Так удобнее всем», - сказал Поворознюк.

Источник — Футбол 1/2/3

(18 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 21.12.2021 20:37
    +4
    купить машину VAR и повесить на неё номер ПАПА
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    Igrok4
    Igrok4, 21.12.2021 20:42
    +3
    И бригаду вар купить, так удобнее )))
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    turist86
    turist86, 21.12.2021 21:18
    0
    22 квітня 2020
    Поворознюк розповів, що на новому стадіоні будуть дві клітки для фанатів суперника.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 21.12.2021 20:46
    -2
    Папа поплыл....Мбаппе купит и Холланда
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    fan_007
    fan_007, 21.12.2021 20:45
    -2
    Ну вот когда он уже поймет, что чем меньше он будет подлизывать федерации, тем больше будет уважения к его маленькому клубу. Делай молча своё дело, не оглядываясь ни на кого и , возможно, успехи локальные придут.
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