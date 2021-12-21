Три европейских топ-клуба следят за Команом

Футболистом «Баварии» интересуются «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона»

  • 21.12.2021 19:56
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Три европейских топ-клуба следят за Команом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу три европейских топ-клуба следят за 25-летним вингером мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Команом.

Футболистом, который до сих пор не продлил контракт с «Баварией», интересуются «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».

Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Если его не удастся продлить, то «Бавария» продаст игрока летом будущего года.

Коман перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за Баварию 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

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