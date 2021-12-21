ОФИЦИАЛЬНО: Пеллегрини продлил контракт с Бетисом

Новое соглашение тренера с клубом рассчитано до 2025 года

  • 21.12.2021 19:38
  • 137 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Пеллегрини продлил контракт с Бетисом
© Getty Images/Global Images Ukraine

68-летний главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Пеллегрини возглавляет «Бетис» с лета 2020 года. После 18-ти сыгранных туров текущего сезона «Бетис» занимает третье место в Ла Лиге, имея в активе 33 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 32-21.

В минувшем сезоне «Бетис» занял 6-е место в чемпионате Испании по футболу.

Источник — ФК Бетис

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности