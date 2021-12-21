ОФИЦИАЛЬНО: Пеллегрини продлил контракт с Бетисом

68-летний главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Пеллегрини возглавляет «Бетис» с лета 2020 года. После 18-ти сыгранных туров текущего сезона «Бетис» занимает третье место в Ла Лиге, имея в активе 33 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 32-21.

В минувшем сезоне «Бетис» занял 6-е место в чемпионате Испании по футболу.