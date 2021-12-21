ОФИЦИАЛЬНО: Пеллегрини продлил контракт с Бетисом

68-летний главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Пеллегрини возглавляет «Бетис» с лета 2020 года. После 18-ти сыгранных туров текущего сезона «Бетис» занимает третье место в Ла Лиге, имея в активе 33 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 32-21.
В минувшем сезоне «Бетис» занял 6-е место в чемпионате Испании по футболу.
📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini extends his contract with #RealBetis 🙌☺️— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 21, 2021
Great news! 👨🏫🆒
➡️ https://t.co/3plnm86v0b pic.twitter.com/IexdnpK2SE
Источник — ФК Бетис
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