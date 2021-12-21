ФОТО. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Перезагрузка получилась — супер»

Украинский футболист «Зенита» набрался сил перед второй частью сезона

  • 21.12.2021 19:21
  • 1691 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Перезагрузка получилась — супер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги своего отпуска.

«Наш морской отдых подходит к концу! Перезагрузка получилась — супер! Счастливы, что впереди нас ждут семейные праздники, дом и любимый Кэп», — написал Ярослав, комментируя семейное фото.

В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 21.12.2021 19:30
    -1
    Хорошая семья. Красивые дети.
    p.s. ракицкий пнх....
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