ФОТО. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Перезагрузка получилась — супер»

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги своего отпуска.

«Наш морской отдых подходит к концу! Перезагрузка получилась — супер! Счастливы, что впереди нас ждут семейные праздники, дом и любимый Кэп», — написал Ярослав, комментируя семейное фото.

В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.