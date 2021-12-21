ФОТО. «Там, где рождается новая жизнь». Сидорчук ждет пополнения в семье

Полузащитник «Динамо» проводит отпуск на Мальдивах с беременной супругой

  • 21.12.2021 18:23
  • 1363 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. «Там, где рождается новая жизнь». Сидорчук ждет пополнения в семье
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

30-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук перед второй частью сезона отдыхает на Мальдивах.

«Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно», — прокомментировал Сергей фото с беременной женой Анной.

У Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 21.12.2021 19:06
    +1
    Решил кума Степаненко обыграть? Ждём ответа Тараса.))
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    Serhii P.
    Serhii P., 21.12.2021 18:57
    -3
    Явно не тягне рівень капітана "Динамо" та й рівень "Динамо" в загальному. Максимум - це вихід на заміну.
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