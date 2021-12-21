ФОТО. «Там, где рождается новая жизнь». Сидорчук ждет пополнения в семье

30-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук перед второй частью сезона отдыхает на Мальдивах.
«Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно», — прокомментировал Сергей фото с беременной женой Анной.
У Сидорчуков уже есть трое детей — сын и дочери-двойняшки.
В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Источник — Instagram
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