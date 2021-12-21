ФОТО. Трубин попробовал себя в новых видах спорта

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который проводит отпуск на Мальдивах, успевает не только загорать, но и заниматься спортом.

«Отпуска мало, чтобы попробовать все летние виды спорта. Но я старался.

Гольф, мини-футбол, вот сегодня теннис.

Каждый вид спорта по-своему интересен, но футбол заменить ничего не сможет», — прокомментировал Анатолий свое фото на теннисном корте с ракеткой в руках.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.