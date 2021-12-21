ФОТО. Трубин попробовал себя в новых видах спорта

Но сердце вратаря «Шахтера» принадлежит футболу

  • 21.12.2021 18:11
  • 1955 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Трубин попробовал себя в новых видах спорта
© Instagram. Анатолий Трубин

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который проводит отпуск на Мальдивах, успевает не только загорать, но и заниматься спортом.

«Отпуска мало, чтобы попробовать все летние виды спорта. Но я старался.

Гольф, мини-футбол, вот сегодня теннис.

Каждый вид спорта по-своему интересен, но футбол заменить ничего не сможет», — прокомментировал Анатолий свое фото на теннисном корте с ракеткой в руках.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 21.12.2021 19:06
    0
    Тупая статья
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.12.2021 18:42
    0
    Мудро!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности