Сергей СИДОРЧУК: «Динамо показало добротный уровень в Лиге чемпионов»

Капитан «Динамо» оценил уровень игры команды

  • 21.12.2021 17:59
  • 268 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «Динамо показало добротный уровень в Лиге чемпионов»
© ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук оценил уровень игры команды в нынешнем сезоне:

«Я тоже считаю, что качество нашей игры повышается. Дело даже не в цифрах – я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить у нас перед чужими воротами. Мы стали понимать другу друга намного лучше – в какой-то степени это уже подсознательный уровень, химия.

Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что «Динамо» набрало в ней лишь одно очко, проиграли мы, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень.

Возможно, будь в строю Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда потом он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче».

Источник — Footclub

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 21.12.2021 18:03
    +5
    Команда дубова і ти нульовий. Ось ваш рівень в ЛЧ.
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 21.12.2021 18:13
    +3
    Гуморист
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    Pavel Yakimovich, 21.12.2021 18:18
    +2
    антирекорд за последние лет 15 от украинских клубов, и наших грандов в частности = добротный уровень, хоть и взяли всего очко
    не, по сравнению с прошлыми годами это может и прогресс, но вобщем это клиника
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 21.12.2021 18:12
    +2
    Линамо
    Ссылка
    Alex99
    Alex99, 21.12.2021 18:23
    0
    Печаль одна. Весь групповой вас просто чпокают все... Сейчас это называется хорошо сыграли?
    Капитан газ-мяса такое не ляпнул бы. Провали турнир и всё норм у команды. А многие из состава уже навряд когда и сыграют в групповом ЛЧ.
    Ссылка
    Andy_Dnipro
    online
    Andy_Dnipro, 21.12.2021 18:18
    0
    Сидорчук, добротный уровень показало "Динамо" в 1999-2000 году. А вы показали что-то другое и вам при этом не стыдно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности