Сергей СИДОРЧУК: «Динамо показало добротный уровень в Лиге чемпионов»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук оценил уровень игры команды в нынешнем сезоне:

«Я тоже считаю, что качество нашей игры повышается. Дело даже не в цифрах – я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить у нас перед чужими воротами. Мы стали понимать другу друга намного лучше – в какой-то степени это уже подсознательный уровень, химия.

Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что «Динамо» набрало в ней лишь одно очко, проиграли мы, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень.

Возможно, будь в строю Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда потом он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче».