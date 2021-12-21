ВИДЕО. Награда нашла героя. Сабалета получил карикатуру от Момани

36-летний экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета получил в подарок от известного карикатуриста Омара Момани карикатуру на себя.
«Спасибо за этот подарок. Выглядит очень круто», — сказал Пабло, держа в руках работу Момани.
На протяжении карьеры Сабалета также выступал за «Сан-Лоренсо» и «Эспаньол». Последним клубом футболиста стал «Вест Хэм», цвета которого он защищал с 2017 по 2020 годы.
Источник — Instagram
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