ФОТО. Дружная банда. Степаненко, Кривцов и Матвиенко вместе проводят отпуск

Футболисты «Шахтера» неразлучны не только в игре, но и на отдыхе

  • 21.12.2021 17:29
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ФОТО. Дружная банда. Степаненко, Кривцов и Матвиенко вместе проводят отпуск
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко, Анатолий Трубин и Тарас Степаненко

Футболисты донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко вместе проводят отпуск на Мальдивах со своими семьями.

«Наша компания — самая многочисленная в истории острова. Я так думаю, что останется самой яркой и запоминающейся — это точно», — прокомментировала совместное фото Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова.

Примечательно, что сам Андрей Пятов в отпуск с семьей не полетел, о чем Юлия писала ранее.

«Шахтер» выйдет из отпуска 13 января.

Источник — Instagram

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