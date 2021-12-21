ФОТО. Дружная банда. Степаненко, Кривцов и Матвиенко вместе проводят отпуск

Футболисты донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко вместе проводят отпуск на Мальдивах со своими семьями.
«Наша компания — самая многочисленная в истории острова. Я так думаю, что останется самой яркой и запоминающейся — это точно», — прокомментировала совместное фото Юлия Пятова, жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова.
Примечательно, что сам Андрей Пятов в отпуск с семьей не полетел, о чем Юлия писала ранее.
«Шахтер» выйдет из отпуска 13 января.
Источник — Instagram
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