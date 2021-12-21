ФОТО. В прекрасной форме. Защитник Динамо отдыхает на пляже

19-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный показал, как отдыхает перед второй частью сезона.
Забарный опубликовал фото с пляжа в Instagram. Судя по всему, футболист находится в отличной форме и не имеет лишнего веса.
Ранее сообщалось, что Забарный проводит отпуск вместе со своей девушкой.
В текущем сезоне Забарный провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
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