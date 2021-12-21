Барселона назвала сумму, которую готова отдать за Ольмо

Каталонская «Барселона» намерена выкупить контракт 23-летнего испанского атакующего полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.

«Блаугранас» готовы отдать за футболиста €30 миллионов во время зимнего трансферного окна.

Ольмо тренировался в структуре «Барселоны» с 2007 по 2014 годы, после чего перешел в загребское «Динамо» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Лейпциг» выкупил контракт Ольмо за €22 миллиона.

В текущем сезоне Дани из-за травмы провел за «Лейпциг» всего 6 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ожидается, что футболист вернется в строй в конце декабря.

Контракт Ольмо с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.