Барселона назвала сумму, которую готова отдать за Ольмо

Каталонская «Барселона» намерена выкупить контракт 23-летнего испанского атакующего полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.
«Блаугранас» готовы отдать за футболиста €30 миллионов во время зимнего трансферного окна.
Ольмо тренировался в структуре «Барселоны» с 2007 по 2014 годы, после чего перешел в загребское «Динамо» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Лейпциг» выкупил контракт Ольмо за €22 миллиона.
В текущем сезоне Дани из-за травмы провел за «Лейпциг» всего 6 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ожидается, что футболист вернется в строй в конце декабря.
Контракт Ольмо с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — El Nacional
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.