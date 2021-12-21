Сергей СИДОРЧУК: «Судейство - это вообще больной вопрос»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, почему много общается с судьями во время матчей:

«Судейство – это вообще больной вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Не секрет ведь, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему – понятия не имею.

Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации – мы должны знать о них».