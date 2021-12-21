Сергей СИДОРЧУК: «Судейство - это вообще больной вопрос»

Хавбек «Динамо» - о том, почему много общается с судьями

  • 21.12.2021 14:05
  • 474 просмотра
  • 3 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «Судейство - это вообще больной вопрос»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, почему много общается с судьями во время матчей:

«Судейство – это вообще больной вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Не секрет ведь, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему – понятия не имею.

Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации – мы должны знать о них».

Источник — Footclub

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 21.12.2021 14:40
    +1
    это точно, без судей вы и в тройку не попадете, футболеры млять)))
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    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 21.12.2021 14:59
    0
    Вот когда падальщикам динамовским будут желтые за симмуляцию давать, вот тогда судейство реабилитируется
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    vittroy
    vittroy, 21.12.2021 14:54
    0
    а в мене болюче питання наявності Вас（Сидорчука, Буяльського і Гармаша）в основі......коли це все закінчиться？
    Ще й Циганкова можна кудись відпустити, а то вже перестав грати
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