Директор УПЛ: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»

Чемпионат Украины возобновится после зимней паузы чуть позже обычного, почти весной. Такое решение Украинская Премьер-лига приняла из-за суровых украинских зим. Об этом сообщил и.о. директора УПЛ Евгений Дикий.
«В прошлом году мы возобновили чемпионат в середине февраля, и погодные условия были крайне неблагоприятными для проведения матчей. Были определенные возможности переноса старта чемпионата, но мы приняли решение стартовать. Были морозы, местами до 15 градусов. Поэтому, учитывая опыт прошлого сезона, в этом году мы пошли навстречу клубам, которые просили не стартовать так рано зимой, а оттянуть старт к марту. Потому что у них есть проблемы с подготовкой стадионов и болельщиками, которые, будем реалистами, не захотят прийти на стадион и полтора часа смотреть матч при такой погоде. Это будет неприятно.
Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус и утвердили календарь со стартом весенней части в конце февраля», - сказал Дикий.
Отметим, что базовая дата возобновления УПЛ после зимней паузы - 26 февраля следующего года.
Источник — Футбол 1/2/3
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Так во почему наши клубы вылетели в Еврокубках - прислушались к мнению
и сделали всё чтоб необходимость в раннем старте чемпионата отпала.
Мабуть, місяць часу вистачить гравцям Динамо і Шахтаря, щоб набрати форму
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