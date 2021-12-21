Директор УПЛ: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»

Евгений Дикий рассказал, почему вторая часть Премьер-лиги начнется почти весной

  • 21.12.2021 12:24
  • 1782 просмотра
  • 6 комментариев
Директор УПЛ: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»
© komandaonline. Евгений Дикий

Чемпионат Украины возобновится после зимней паузы чуть позже обычного, почти весной. Такое решение Украинская Премьер-лига приняла из-за суровых украинских зим. Об этом сообщил и.о. директора УПЛ Евгений Дикий.

«В прошлом году мы возобновили чемпионат в середине февраля, и погодные условия были крайне неблагоприятными для проведения матчей. Были определенные возможности переноса старта чемпионата, но мы приняли решение стартовать. Были морозы, местами до 15 градусов. Поэтому, учитывая опыт прошлого сезона, в этом году мы пошли навстречу клубам, которые просили не стартовать так рано зимой, а оттянуть старт к марту. Потому что у них есть проблемы с подготовкой стадионов и болельщиками, которые, будем реалистами, не захотят прийти на стадион и полтора часа смотреть матч при такой погоде. Это будет неприятно.

Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус и утвердили календарь со стартом весенней части в конце февраля», - сказал Дикий.

Отметим, что базовая дата возобновления УПЛ после зимней паузы - 26 февраля следующего года.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 21.12.2021 12:39 (изменен)
    +3
    "Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус"
    Так во почему наши клубы вылетели в Еврокубках - прислушались к мнению
    и сделали всё чтоб необходимость в раннем старте чемпионата отпала.
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 21.12.2021 12:47
    +2
    antt, 21.12.2021 12:43
    В лютому у нас часто бувають сильні морози. А цього року чого тільки грудень вартує, які холода. Хіба розраховувати на те що холодний початок зими буде компенсацією за менш суворий лютий який ще попереду. Тому спочатку подумалось що вони якраз подивитись на суворий початок цієї зими і ухвалили рішення. І єврокубків у нас не буде, а буде лише плейофф до мундіалю, через місяць після початку другої частини чемпіонату.
    Сложно угадать . У нас почти не было морозов
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    SandroKing
    SandroKing, 21.12.2021 12:32
    +2
    Опыт прошлого сезона можно не учитывать. Потому что такие зимы как в прошлом году бывают раз в 5-7 лет. И угадать когда будет следующая такая зима невозможно.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 12:59
    +1
    Наши ногомячисты к тому времени в футбол играть разучатся, а нам еще в стыках участвовать.
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    turist86
    turist86, 21.12.2021 13:00
    0
    поєдинок Шотландія — Україна розпочнеться 24 березня 2022 року.
    Мабуть, місяць часу вистачить гравцям Динамо і Шахтаря, щоб набрати форму
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    antt
    antt, 21.12.2021 12:43
    -1
    В лютому у нас часто бувають сильні морози. А цього року чого тільки грудень вартує, які холода. Хіба розраховувати на те що холодний початок зими буде компенсацією за менш суворий лютий який ще попереду. Тому спочатку подумалось що вони якраз подивитись на суворий початок цієї зими і ухвалили рішення. І єврокубків у нас не буде, а буде лише плейофф до мундіалю, через місяць після початку другої частини чемпіонату.
    Ссылка
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