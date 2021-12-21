Приемов покинул Балканы

Один из самых опытных игроков чемпионата Украины Владимир Приемов в период зимнего антракта покинул зарянские «Балканы».

В этом клубе он выступал в осенней части чемпионата Второй лиги (группа «Б»), с 11 голами став лучшим бомбардиром команды из Одесской области.

Вскоре после окончания осеннего отрезка сезона-2021/22 обе стороны решили не продолжать сотрудничество. В ближайшее время Приемов намерен трудоустроиться в новом клубе.