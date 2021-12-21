Приемов покинул Балканы

В ближайшее время хавбек намерен трудоустроиться в новом клубе.

  • 21.12.2021 10:18
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Приемов покинул Балканы
© ФК Металлист. Владимир Приемов

Один из самых опытных игроков чемпионата Украины Владимир Приемов в период зимнего антракта покинул зарянские «Балканы».

В этом клубе он выступал в осенней части чемпионата Второй лиги (группа «Б»), с 11 голами став лучшим бомбардиром команды из Одесской области.

Вскоре после окончания осеннего отрезка сезона-2021/22 обе стороны решили не продолжать сотрудничество. В ближайшее время Приемов намерен трудоустроиться в новом клубе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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