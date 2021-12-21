Салах второй раз подряд стал лучшим игроком АПЛ по версии болельщиков

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком года в Английской Премьер-лиге по версии болельщиков.

В голосовании Footballer of the year приняло участие около 150 тысяч человек. В голосовании египтянин Деклана Райса из «Вест Хэма» и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», занявшие второе и третье место по количеству голосов соответственно.

Для Салаха это второй приз подряд.

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 14-е место в опросе.