Салах второй раз подряд стал лучшим игроком АПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» собрал большинство голосов

  • 21.12.2021 07:29
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Салах второй раз подряд стал лучшим игроком АПЛ по версии болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком года в Английской Премьер-лиге по версии болельщиков.

В голосовании Footballer of the year приняло участие около 150 тысяч человек. В голосовании египтянин Деклана Райса из «Вест Хэма» и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», занявшие второе и третье место по количеству голосов соответственно.

Для Салаха это второй приз подряд.

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 14-е место в опросе. 

Источник — Daily Mirror

(1 голос)

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